Quoi surveiller à la Coupe du monde aujourd’hui?

Belgique-Brésil (vendredi, 14 h)

Dans cette portion du tableau beaucoup plus relevée, ce duel entre la Belgique et le Brésil constitue aux yeux de plusieurs la finale avant la finale. Les Belges ont eu une petite frousse face au Japon en huitièmes de finale, revenant de l’arrière alors que le Japon menait 2-0, et ils ne peuvent pas se permettre de jouer du soccer de rattrapage face à l’une des meilleures équipes au monde. Ce duel mettra d’ailleurs aux prises la meilleure défense et la meilleure attaque du tournoi : le Brésil n’a accordé qu’un but en quatre matchs (à égalité avec l’Uruguay), tandis que la Belgique trône au sommet du classement avec douze buts marqués.