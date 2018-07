Eugenie Bouchard éliminée au second tour à Wimbledon

Londres — Eugenie Bouchard a subi l’élimination, jeudi, au deuxième tour des Internationaux de tennis de Wimbledon, s’inclinant 6-4 et 7-5 aux mains de l’Australienne Ashleigh Barty.



La Canadienne âgée de 24 ans avait pris l’avance 5-2 en seconde manche, mais elle n’a pu résister à la poussée de la 17e tête de série, qui l’a emporté en 1 h 33 minutes.



Au premier set, Bouchard a été victime d’un bris lors du troisième de jeu mais a eu une chance de le récupérer au dixième jeu, alors qu’elle s’est donné deux balles de bris. L’Australienne a tenu le coup et a bouclé la manche initiale à sa cinquième balle de set après 38 minutes d’action.



La deuxième manche a été âprement disputée et Bouchard a pris l’initiative grâce à un bris survenu lors du quatrième jeu, à sa troisième opportunité.



Avec une chance de forcer la tenue d’un set décisif alors qu’elle menait 5-3 au service, la Montréalaise n’a inscrit qu’un point avant de perdre de nouveau son service deux jeux plus tard.



Bouchard s’est bien battue lors de ce qui s’est avéré être le jeu décisif, sauvant quatre balles de match avant de finalement plier l’échine.



Bouchard a terminé le match avec cinq as et une seule double faute et a amassé 23 coups gagnants contre seulement 14 erreurs directes. Barty a obtenu neuf as, a été victime de cinq doubles fautes et a inscrit 27 coups gagnants comparativement à 19 erreurs non provoquées.



Barty a par ailleurs enregistré un taux de réussite de 83 % après avoir logé son premier service en jeu alors que celui de Bouchard s’est chiffré à 68 %.



Bouchard avait accédé au tableau principal de ce tournoi du Grand chelem en remportant ses trois matchs de qualifications.



Dans un match du double masculin, le Canadien Vasek Pospisil et l’Américain Ryan Harrison ont été éliminés dès le premier tour. Le duo allemand composé de Philipp Petzschner et de Tim Puetz l’a emporté en trois manches de 6-4, 7-6 (8) et 6-2.



Plus tard jeudi, Denis Shapovalov, 26e tête de série, se présentera sur le court numéro 3 pour affronter le Français Benoit Paire, 47e au classement de l’ATP.



Lors de son match de première ronde, Shapovalov est venu à bout d’un autre Français, Jérémy Chardy (46e) en quatre manches.



Également jeudi, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu, sixièmes têtes de série, reprendront leur match de premier tour du double féminin face à l’Américaine Alison Riske et l’Ukrainienne Olga Savchuk.



La pluie était venue interrompre l’affrontement pendant la troisième manche, mercredi, alors que Riske et Savchuk menaient 3-2 au troisième set.



Elles avaient gagné la première manche 7-6 (5) mais Dabrowski et Xu ont réagi au deuxième set et l’ont emporté 6-2.