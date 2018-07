Federer réussit ses débuts à Wimbledon

Photo: Glyn Kirk Agence France-Presse

Roger Federer, en quête d’un neuvième trophée record à Wimbledon, a dominé le Serbe Dusan Lajovic (58e mondial) 6-1, 6-3, 6-4 lundi. De son côté, le Croate Borna Coric (20e mondial), tombeur de Roger Federer en finale à Halle il y a huit jours, a chuté dès son entrée en lice sur le gazon de Wimbledon face à l’espoir russe Daniil Medvedev (67e) 7-6 (8/6), 6-2, 6-2 lundi. Par ailleurs, le Suisse Stan Wawrinka est venu à bout du 6e mondial, le Bulgare Grigor Dimitrov, en quatre sets (1-6, 7-6 (7/3), 7-6 (7/5), 6-4) au premier tour de Wimbledon, signant ainsi sa première victoire contre un membre du top 10 depuis plus d’un an. Absente l’an passé pour cause de grossesse, l’Américaine Serena Williams a réussi son retour à Wimbledon en dominant la Néerlandaise Arantxa Rus (105e mondiale) 7-5, 6-3, malgré un break de retard dans la seconde manche.