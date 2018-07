LNH: Neal signe pour cinq ans à Calgary, Thornton et Hertl restent à San Jose

Une équipe de la section Pacifique de la LNH a ajouté du sang neuf, une autre a offert un cadeau de fête à l’un de ses vieux routiers et manifesté toute sa confiance envers l’un de ses jeunes joueurs.

Les Sharks de San Jose ont accordé un contrat d’un an lundi au vétéran Joe Thornton qui disputera ainsi une 14e saison avec la formation californienne.

La direction de l’équipe n’a pas dévoilé la valeur de l’entente mais diverses sources parlent d’un montant de 5 millions de dollars pour le centre dont c’était le 39e anniversaire de naissance lundi.

Peu de temps après, les Sharks en sont venus à une entente de quatre saisons avec l’attaquant Tomas Hertl. La valeur du contrat n’a pas été rendue publique.

Âgé de 24 ans, Hertl a amassé 46 points en 79 parties en 2017-2018 avec les Sharks, dont 22 buts. En dix matchs des séries l’an dernier, il a obtenu six buts et trois mentions d’aide. Il a marqué deux filets victorieux. En 328 matchs dans la LNH, tous à San Jose, il compte 81 buts et 89 mentions d’aide pour 170 points.

Plus tôt en journée, les Flames de Calgary avaient mis la main sur James Neal, un attaquant reconnu pour ses habiletés offensives, et lui ont donné un contrat de cinq ans à un salaire moyen annuel de 5,75 millions.

Un passeur hors-pair

Qualifié de « l’un des visages de la concession » par le directeur général Doug Wilson dans un communiqué lundi, Thornton n’a participé qu’à 47 matchs en 2017-2018 mais a tout de même récolté 36 points.

En 961 matchs de saison régulière avec les Sharks, après huit saisons passées avec les Bruins de Boston, Thornton a inscrit 228 buts et ajouté 745 mentions d’aide pour un total de 973 points.

Avec les Bruins, qui l’avaient sélectionné au tout premier rang du repêchage de 1997, le joueur originaire de London en Ontario avait obtenu 454 points en 532 parties, dont 169 buts.

Reconnu pour ses talents de fabricant de jeu, Thornton est devenu seulement le troisième joueur dans l’histoire de la LNH, en 2006-2007, à connaître deux saisons d’affilée avec au moins 90 mentions d’aide. Les deux autres sont Wayne Gretzky et Mario Lemieux.

En 2006, il a gagné les trophées Art Ross, grâce à une récolte de 125 points, et Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe.

Soutien offensif

Âgé de 30 ans, Neal a récolté 25 buts et 44 points en 71 matchs pendant la saison régulière. Il a ajouté six buts et 11 points en parties des séries éliminatoires et aidé les Golden Knights à se rendre jusqu’à la finale de la Coupe Stanley.

Originaire de Whitby, en Ontario, Neal a marqué au moins 20 buts lors de chacune de ses dix saisons dans la LNH, incluant 40, un sommet personnel, en 2011-2012 avec les Penguins de Pittsburgh. En 703 matchs dans la ligue, il a amassé 263 buts et 495 points.

Neal, qui en sera à sa cinquième équipe dans la LNH, pourrait être muté à l’aile droite aux côtés de Johnny Gaudreau et du centre Sean Monahan. Il pourrait aussi évoluer sur le deuxième trio que devraient compléter le centre Mikael Backlund et Matthew Tkachuk.

Les Flames ont raté les séries éliminatoires pour la septième fois en neuf saisons ce printemps en grande partie à cause de leur incapacité à trouver le fond du filet. La formation albertaine a terminé au 27e rang au chapitre des buts marqués et au 29e rang pour l’efficacité en avantage numérique.

Choix de 2e ronde des Stars de Dallas en 2005 pour lesquels il a joué entre 2008 et 2011, l’attaquant de 30 ans a également évolué avec les Penguins de 2011 à 2014 et avec les Predators de Nashville entre 2014 et 2017.

Autres signatures

Ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, le Lightning de Tampa Bay a accordé un contrat d’une saison à un volet au défenseur Slaker Koekkoek.

Âgé de 24 ans, Koekkoek a récolté quatre buts et huit points en 35 parties avec le Lightning. Il touchera un salaire de 865 000$.

Les Ducks d’Anaheim ont aussi annoncé les mises sous contrat de six joueurs, incluant le défenseur Luke Schenn pour un an.