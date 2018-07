Le Brésil défait le Mexique 2-0 et passe en quart de finale

Le Brésil a assuré sa place en quarts de finale de la Coupe du monde en vertu d’une victoire de 2-0 face au Mexique.

Neymar a inscrit le premier but du match à la 51e minute et il offert la passe décisive sur le but de Firmino à la 88e. Firmino, envoyé dans la mêlée quelques instants plus tôt à la place de Coutinho, n’a eu qu’à pousser le ballon dans le filet.

Sur son but, Neymar a glissé à l’embouchure du filet pour rediriger la passe de Willian.

Le but de Neymar était le 227e du Brésil dans l’histoire de la Coupe du monde. La Seleçao est désormais seule détentrice de ce record, devant l’Allemagne et ses 226 réalisations.

Le Brésil affrontera vendredi en quart de finales le vainqueur du match entre la Belgique et le Japon à 14 h, lundi.

D'autres détails suivront.