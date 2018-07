Jesperi Kotkaniemi signe un contrat de trois ans avec le Canadien

Jesperi Kotkaniemi a effectué un premier pas vers une carrière dans la Ligue nationale de hockey en signant un contrat de trois saisons avec le Canadien de Montréal, dimanche.

La direction de l’équipe a annoncé la nouvelle par voie de communiqué quelques heures après que le Finlandais de 17 ans eut sauté sur la glace du Complexe sportif Bell de Brossard pour la dernière fois ce week-end, dans le cadre du camp de perfectionnement.

L’entente lui rapportera 832 000 de dollars avec un boni à la signature de 92 500 dollars par saison dans la LNH, pour une valeur annuelle moyenne de 925 000 dollars. Dans la Ligue américaine, l’entente est d’une valeur annuelle de 700 000 dollars.

« Je suis très honoré. C’est extraordinaire de faire partie d’une telle équipe. La sensation est merveilleuse », a déclaré Kotkaniemi lors d’une mêlée de presse à Brossard.

« Je n’avais pas d’attente, a-t-il ajouté lorsque questionné sur la rapidité avec laquelle l’entente est intervenue entre les deux clans, soit neuf jours après le repêchage. Je suis venu au camp de perfectionnement et j’ai apprécié chaque moment que j’ai passé ici. C’est un gros boni pour moi. »

Le contrat entre en vigueur dès la saison 2018-2019, mais ça ne veut pas pour autant dire qu’on le verra dans l’entourage du Tricolore l’automne prochain. Lui-même l’ignore.

Toutefois, on sent qu’il a pris goût à l’environnement d’une équipe de la Ligue nationale de hockey et qu’il a hâte d’y arriver pour de bon.

« Mon rêve est de jouer dans la LNH et je viendrai ici lorsque je serai prêt », a déclaré Kotkaniemi, qui s’est dit satisfait de son camp de perfectionnement et qui a eu l’impression de s’améliorer à chaque jour.

En attendant, il a aimé ces quelques jours passés au Québec auprès d’autres futurs espoirs du Tricolore.

« Ç’a été magnifique. J’ai rencontré plein de bons gars et je me suis fait de nouveaux amis, ce qui était important pour moi. Et j’ai beaucoup aimé le complexe d’entraînement. Il est très beau. »

Natif de Pori, en Finlande, Kotkaniemi a joué 57 matchs dans la Ligue élite finlandaise la saison dernière, inscrivant 29 points (10B-19A) et amassant 20 minutes de punition.

Le joueur de centre de 6 pieds, 2 pouces et 182 livres a excellé au Championnat mondial des moins de 18 ans de 2018, récoltant neuf points (3B-6A) et présentant un différentiel de plus-9 en sept rencontres, pour aider la Finlande à mettre la main sur la médaille d’or.

Kotkaniemi avait également remporté l’argent avec la Finlande à ce même tournoi en 2017, amassant six points (1B-5A) en sept matchs.

Kotkaniemi, qui soulignera son 18e anniversaire de naissance vendredi prochain, s’envolait pour la Finlande dimanche. Il va s’accorder quelques jours de repos, incluant possiblement la journée de sa fête, avant de retourner au gymnase pour gagner de la force.

« À ma fête, je vais probablement manger un gros morceau de gâteau ! », a-t-il admis.