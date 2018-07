Les Maple Leafs ont réussi leur grande séduction avec John Tavares

Après avoir été l’objet de toutes les convoitises de la part des équipes de la LNH, ce sont finalement les Maple Leafs de Toronto qui ont trouvé les bons arguments pour convaincre John Tavares de revenir à la maison.

Le joueur de centre a signé un contrat avec les Leafs dès l’ouverture du marché des joueurs autonomes, mettant ainsi fin à la saga qui a retenu l’attention dans le monde du hockey au cours de la dernière semaine et qui a pris de l’ampleur au cours des 48 dernières heures.

Il s’agit d’une entente de 77 millions $ US pour sept ans.

Tavares, de Mississauga, en Ontario, a révélé sur Twitter qu’il se rendait à Toronto dimanche après-midi — puis il a ajouté une photo de lui endormi dans des draps aux couleurs des Maple Leafs — et l’équipe a confirmé l’entente pour le biais d’un communiqué quelques instants plus tard.

Not everyday you can live a childhood dream pic.twitter.com/YUTKdfMALl — John Tavares (@91Tavares) 1 juillet 2018

« Je suis excité d’entreprendre un nouveau chapitre de ma carrière et de ma vie à Toronto avec @MapleLeafs, lit-on sur le compte Twitter de Tavares. Je m’estime très chanceux de me joindre à une équipe avec un noyau de jeunes et de jouer où j’ai grandi en apprenant et en aimant le sport. J’ai hâte de commencer ! »

I’m thrilled to be starting a new chapter of my career and life in Toronto with the @MapleLeafs. I feel very fortunate to come join a team with a great young core and play where I grew up learning and loving the game. I can’t wait to get started! — John Tavares (@91Tavares) 1 juillet 2018

Tavares, qui quitte les Islanders de New York après neuf saisons, a négocié avec son ancien club, les Leafs, les Sharks de San Jose, les Bruins de Boston, le Lightning de Tampa Bay et les Stars de Dallas au cours de la dernière semaine, alors que les six formations sur sa liste l’ont courtisé intensivement.

Tavares avait jusqu’à midi, dimanche, pour signer une prolongation de contrat avec les Islanders qui aurait pu inclure une huitième saison à l’entente. Mais après l’expiration de cette échéance, il semblait assuré que le séjour de Tavares à New York était terminé et qu’il allait accepter un contrat d’une durée maximale de sept ans ailleurs.

Au final, les Leafs se sont assuré les services du joueur autonome le plus en demande jusqu’ici. C’est une belle consolation deux ans après avoir échoué dans la tentative d’attirer Steven Stamkos lorsque le joueur de centre du Lightning et natif de Markham, en Ontario, a décidé de demeurer à Tampa Bay.

Tavares, premier choix au repêchage en 2009, figure au cinquième rang pour les buts (272) et au neuvième pour les points (621) en 699 matchs depuis son arrivée dans la ligue.

Il a totalisé 37 buts et 47 passes en 82 matchs à New York la saison dernière. S’il s’agit d’un grand coup pour les Leafs, il pourrait constituer un défi dans un avenir rapproché pour respecter le plafond salarial avec les jeunes vedettes Auston Matthews, Mitch Marner et William Nylander, joueur autonome avec compensation à compter de dimanche, qui commanderont d’importantes augmentations.

James van Riemsdyk à Philadelphie

Avec Tavares, Matthews et Nazem Kadri, les Leafs misent sur trois solides joueurs de centre ainsi qu’un bon gardien en la personne de Frederick Andersen. Mais l’équipe a probablement encore besoin d’aide en défensive pour être vraiment considérée comme un sérieux aspirant à la coupe Stanley.

Kadri s’est adressé à Tavares sur Twitter peu de temps après l’annonce de l’entente : « Bienvenue @91Tavares, maintenant allons travailler. »

I saved u 91 this time...welcome home @91Tavares pic.twitter.com/J2rM3IC4XD — Nazem Kadri (@43_Kadri) 1 juillet 2018

Welcome @91Tavares now we go to work ?? — Nazem Kadri (@43_Kadri) 1 juillet 2018

Les Leafs ont participé aux séries éliminatoires ces deux dernières saisons, mais ils ont été éliminés dès le premier tour à chaque fois.

Les Leafs ont par ailleurs dit adieu à l’ailier James van Riemsdyk, qui a signé un contrat de 35 millions pour sept ans avec les Flyers de Philadelphie, et au centre Tyler Bozak, qui s’est joint aux Blues de St. Louis pour trois saisons à un salaire annuel de 5 millions.

Tavares a remporté deux titres consécutifs au mondial junior avec le Canada en 2008 et en 2009. Il a ajouté une médaille d’or olympique à Sotchi en 2014, mais il a subi une blessure au genou en quarts de finale, ce qui l’a contraint à rater le reste du tournoi et la fin de saison dans la LNH.

Il a également aidé le Canada à gagner la Coupe du monde de hockey à Toronto en 2016.