Tomas Plekanec de retour avec le Canadien de Montréal

Le Canadien de Montréal a amorcé la chasse aux joueurs autonomes sur les chapeaux de roues dimanche midi en accordant des contrats aux joueurs de centre Tomas Plekanec et Matthew Peca ainsi qu’au défenseur Xavier Ouellet.

Plekanec a accepté une entente d’une saison à un salaire de 2,25 millions de dollars. Des bonis de performance totalisant 1,25 million pourraient s’ajouter à son salaire.

L’embauche de Plekanec confirme des rumeurs qui circulaient depuis déjà quelques semaines, et qui s’étaient amplifiées tôt dimanche matin sur les réseaux sociaux.

Les Canadiens s’entendent sur les modalités d’un contrat d’un an, à un salaire de 2,25 M$, avec l’attaquant et joueur autonome Tomas Plekanec. Il pourrait toucher jusqu’à 1,25 M$ additionnels en bonis de performance. #GoHabsGo — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 1 juillet 2018

De son côté, Ouellet a paraphé une entente d’un an à deux volets qui pourrait lui rapporter 700 000 de dollars. Quant à Peca, il a signé un pacte de deux ans à une valeur moyenne annuelle de 1,3 million de dollars.

Âgé de 24 ans, Ouellet a passé cinq saisons avec les Red Wings de Detroit et récolté cinq buts et 23 points en 141 matchs. Choix de 2e ronde en 2011, le défenseur de six pieds et 185 livres a été limité à sept mentions d’aide en 45 rencontres l’an dernier.

Peca, qui mesure cinq pieds, huit pouces et pèse 178 livres, n’a joué que 20 matchs dans la LNH, soit dix il y a deux ans et dix l’an dernier. Le centre âgé de 25 ans, un choix de 7e ronde en 2011, a marqué trois buts et ajouté quatre mentions d’aide.

Plus tard dimanche, le Canadien a accordé des contrats à deux volets à Michael Chaput, un centre de 26 ans, et à Kenny Agostino, un ailier gauche également âgé de 26 ans. L’an dernier, Chaput a joué neuf matchs avec les Canucks de Vancouver, tandis que Agostino a participé à cinq rencontres avec les Bruins de Boston.

Un retour désiré

Plekanec rentre donc au bercail après l’échange qui l’a envoyé aux Maple Leafs de Toronto le 25 février dernier. Il renouera avec l’entraîneur Claude Julien, qui a toujours apprécié son comportement sur la patinoire.

Bon retour Pleky, on a laissé ton casier comme tu l'aimes.



Welcome back Pleky, we left your stall just the way you like it.#GoHabsGo pic.twitter.com/YOe093h0TB — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 1 juillet 2018

Pendant ses 14 saisons avec le Canadien, Plekanec a marqué 232 buts et ajouté 373 mentions d’aide pour un total de 605 points, avec un ratio défensif de plus-57 et 537 minutes de punition.

Il a connu sa meilleure campagne en 2009-2010, alors qu’il a inscrit 25 buts et 45 aides en 82 rencontres. Deux ans plus tôt, il avait amassé 29 buts, un sommet personnel en carrière, et 69 points en 81 parties.

Après une récolte de 26 buts et 60 points en 2014-2015, les statistiques de Plekanec n’ont fait que chuter, passant à 54, 28 et 26 points lors des trois saisons qui ont suivi. Lors de ces trois saisons, il n’a totalisé que 30 buts. Son dernier filet en saison régulière remonte au 22 février, au Centre Bell, dans un gain de 3-1 contre les Rangers de New York.

En séries éliminatoires, il totalise 18 buts et 53 points en 94 matchs, avec un ratio défensif beaucoup moins étincelant qu’en saison régulière, à moins-21.

Si l’embauche de Plekanec peut faire grincer des dents certains partisans du Canadien, qui espéraient que l’équipe ait coupé les ponts une fois pour toutes avec le joueur de centre, elle correspond aux désirs qu’a maintes fois manifestés le Tchèque de 35 ans.

Très attaché à l’organisation qui l’a sélectionné en 3e ronde, 71e au total, en 2001, et à ce qui est devenu sa ville d’adoption, Plekanec aura aussi l’occasion d’atteindre un jalon significatif dans sa carrière en disputant 1000 parties avec le Tricolore.

Au moment de son départ vers la Ville Reine, Plekanec totalisait 981 matchs. S’il n’est pas blessé, ni exclu de la formation, Plekanec atteindra cette prestigieuse étape le 15 novembre à Calgary, face aux Flames.

Il deviendrait alors seulement le sixième joueur dans l’histoire de l’équipe à jouer 1000 matchs avec le Canadien, après Henri Richard (1258), Larry Robinson (1202), Bob Gainey (1160), Jean Béliveau (1125) et Claude Provost (1005). Andrei Markov (990) est le seul autre ex-Tricolore à le devancer à ce chapitre.

En saison régulière avec les Maple Leafs, il avait été limité à deux mentions d’aide en 17 parties. Il a mieux fait lors des séries éliminatoires, récoltant deux buts et deux aides en sept parties contre les Bruins de Boston.