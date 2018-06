Quoi surveiller à la Coupe du monde cette fin de semaine?

Uruguay-Portugal (samedi, 14 h)

L’Uruguay n’a pas fait face à une opposition très féroce dans le groupe A, mais ce sera une autre histoire samedi. La formation menée par Luis Suárez a rendez-vous avec le Portugal et Cristiano Ronaldo, l’un des meilleurs buteurs du tournoi jusqu’à maintenant. Le Portugal n’a jamais perdu contre l’Uruguay, mais le pays sud-américain est sur une lancée : il a gagné ses trois derniers matchs et n’a pas accordé de but en 310 minutes.