L’attaquant Wayne Rooney s’entend avec le DC United

Le deuxième séjour de Wayne Rooney avec le club de son enfance, Everton, est terminé, après seulement un an.

Le DC United a confirmé son embauche jeudi, quelques heures après que l’ex-capitaine de la sélection anglaise eut publié une photo sur Twitter où il lève le pouce alors qu’il est assis dans un avion qui semble se diriger vers les États-Unis. La photo était assortie d’une émoticône du drapeau américain.

Rooney a déclaré qu’il rêvait de poursuivre sa carrière aux États-Unis en jouant dans la MLS. Il a récemment évolué pour Everton, où il a marqué 11 buts en 40 rencontres.

« C’est fantastique de se joindre au DC United à un moment aussi charnière dans son histoire, a confié Rooney jeudi. Déménager en Amérique et me joindre à la MLS comble un autre objectif de carrière. Je veux connaître du succès ici et me donner à 100 % au DC United — comme ç’a été le cas pour chacune des équipes pour lesquelles j’ai évolué. »

Rooney est le meilleur marqueur de l’histoire de Manchester United et de l’Angleterre. Il a totalisé 208 buts en Premier League, ce qui lui a permis de se hisser au deuxième rang derrière les 260 d’Alan Shearer.

L’arrivée de Rooney au DC United coïncide avec l’ouverture prochaine de son nouveau stade, situé dans le sud-est de Washington. La formation de la capitale fédérale américaine présente un dossier de 2-4-6 et occupe le dernier rang de l’Association Est.

Le directeur général Dave Kasper a mentionné que Rooney était un joueur de renommée internationale qui influencera positivement ses coéquipiers par son éthique de travail et sa volonté de gagner.

Rooney a quitté Manchester United pendant la saison morte en 2017 après avoir accepté un contrat de deux ans d’Everton, où il a commencé sa carrière. Il n’a toutefois pas fait partie des partants réguliers la saison dernière.

L’Impact de Montréal accueillera le DC United au stade Saputo le 4 août.