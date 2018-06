Les 25 meilleures joueuses seront de la Coupe Rogers à Montréal

Les 25 meilleures joueuses du monde batailleront pour le titre de la Coupe Rogers de Montréal, a annoncé Tennis Canada jeudi lors d’un point de presse, au cours duquel l’organisation a dévoilé la liste des participantes.

Parmi les athlètes les plus attendues à Montréal se trouve la championne de 2016, Simona Halep. La Roumaine, qui occupe le sommet du classement mondial, vient de conquérir son premier titre du Grand Chelem aux Internationaux de France.

De nombreuses autres championnes de tournois du Grand Chelem, comme Victoria Azarenka, Angelique Kerber, Petra Kvitova, Garbine Muguruza, Jelena Ostapenko, Maria Sharapova, Sloane Stephens, Venus Williams et Caroline Wozniacki, y participeront également.

« Nous avons un heureux amalgame de joueuses : certaines qui sont bien installées dans leur trentaine, mais toujours aussi menaçantes, d’autres qui ont déjà occupé la première place mondiale et qui semblent être de nouveau au sommet de leur art et de jeunes louves qui ne cessent de progresser et qui pourraient très bien mêler les cartes », a mentionné le directeur de la Coupe Rogers Eugène Lapierre.

Le tableau de 56 joueuses sera complété un peu plus tard à la suite de l’octroi des laissez-passer, dont trois à des joueuses canadiennes, et du tournoi de qualifications.

Le volet féminin de la Coupe Rogers se déroulera du 3 au 12 août, au Stade IGA, à Montréal, tandis que le volet masculin sera disputé du 4 au 12 août, au Centre Aviva, à Toronto.