Quoi surveiller à la Coupe du monde aujourd’hui?

Panama-Tunisie, Angleterre-Belgique (jeudi, 14 h)

L’enjeu des matchs de l’après-midi n’est pas aussi grand puisqu’on sait déjà que le Panama et la Tunisie sont éliminés. L’affrontement entre la Belgique et l’Angleterre permettra néanmoins de voir de quel bois se chauffent ces deux puissances face à une opposition plus relevée, et surtout de déterminer qui terminera en tête du groupe G. Les Diables rouges devront cependant se débrouiller sans l’un de leurs meilleurs joueurs. Romelu Lukaku est blessé à la cheville et tentera de prendre du mieux à temps pour la ronde éliminatoire.