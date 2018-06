Les Allemands, champions en titre, sont éliminés de la Coupe du monde de soccer

On les croyait quasi invincibles, mais les Allemands ont démontré mercredi que même les géants peuvent tomber. Les champions du monde en titre ont subi l’élimination à la Coupe du monde de la FIFA en s’inclinant 2 à 0 face à la Corée du Sud. La Suède, intraitable face au Mexique (3-0), passera en huitièmes de finale avec le pays nord-américain.

Les Allemands n’avaient pas connu un tournoi à la hauteur des attentes jusqu’à maintenant, avec une défaite contre le Mexique et une victoire in extremis face à la Suède, mais on prévoyait que cet affrontement contre la Corée du Sud leur permettrait de se qualifier sans peine pour la phase éliminatoire.

Leurs adversaires asiatiques en ont décidé autrement : leur gardien a tout bloqué, leurs défenseurs aussi et leurs deux buts marqués en fin de match ont mis fin au parcours des grands favoris de la compétition.

L’Allemagne termine ainsi dernière de son groupe et est éliminée de la phase de groupe pour la première fois depuis 1938. L’équipe de Joachim Löw a eu ses chances, de la tête comme du pied, mais aucun attaquant n’est parvenu à faire bouger les cordages. Elle a eu 26 chances de marquer, dont 6 tirs cadrés, et les Sud-Coréens ont bloqué 9 tentatives allemandes.

Dans l’autre match de la matinée, la Suède a surpris le Mexique 3 à 0, ce qui lui permet de terminer en tête du groupe F.