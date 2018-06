Le CH invite 40 joueurs à son camp de perfectionnement

Le Canadien a annoncé mardi qu’il avait invité 40 joueurs, dont son premier choix lors du dernier repêchage, Jesperi Kotkaniemi, à son camp de perfectionnement annuel, qui se tiendra du 28 juin au 1er juillet au Complexe sportif Bell de Brossard.

De ces 40 joueurs invités, 23 sont des attaquants, 12 sont des défenseurs et cinq des gardiens de but. De plus, neuf des 11 joueurs sélectionnés par le Tricolore lors du repêchage de la LNH le week-end dernier à Dallas, seront présents, dont Kotkaniemi.

Outre le Finlandais, le premier choix du Canadien au repêchage de 2017, le joueur de centre Ryan Poehling, y participera, tout comme les attaquants Alexandre Alain, William Bitten, Antoine Waked, Samuel Houde — le seul joueur québécois repêché par l’organisation en 2018 —, et Jesse Ylönen, le défenseur Simon Bourque et les gardiens de but Michael McNiven et Cayden Primeau.

La liste des joueurs invités au camp de perfectionnement regroupe 21 espoirs repêchés par l’organisation, neuf obtenus à sur le marché des joueurs autonomes, ainsi que 10 invités.

Après la traditionnelle journée des examens médicaux et tests physiques le 28 juin, les joueurs sauteront sur la patinoire à compter du lendemain, et ce pour trois jours consécutifs. En plus des tests sur la patinoire, ils participeront à des matchs simulés qui seront accessibles au public.