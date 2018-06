Quoi surveiller à la Coupe du monde aujourd'hui?

Serbie-Brésil, Suisse-Costa Rica

(mercredi, 14 h)

Dans le groupe E, le Brésil et la Suisse sont pour l’instant en tête avec quatre points, mais tout peut encore basculer. Les Brésiliens, sur qui reposent de grands espoirs dans ce tournoi, n’auront plus leur sort entre leurs mains s’ils perdent leur match contre la Serbie, un adversaire coriace. Un match nul serait toutefois suffisant pour passer à la phase éliminatoire. La Suisse devrait quant à elle avoir la tâche plus facile face au Costa Rica, qui n’a toujours pas marqué de but et qui est déjà éliminé de la compétition.