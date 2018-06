LNH: Martin Brodeur, Gary Bettman et Martin St. Louis au Temple de la renommée

Le Temple de la renommée du hockey a ouvert ses portes au gardien Martin Brodeur et à l'attaquant Martin St. Louis ainsi qu'à Jayna Hefford et Alexander Yakushev.



Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, et Willie O’Ree, le premier joueur noir à avoir joué dans le circuit, sont admis à titre de bâtisseurs.

Brodeur, âgé de 46 ans, a remporté la coupe Stanley à trois reprises avec les Devils du New Jersey. Il a gagné à quatre reprises le trophée Vézina remis au meilleur gardien en saison régulière. Le Québécois est admis au panthéon à sa première année d’éligibilité. Il est actuellement le gardien qui totalise le plus de victoires, de blanchissages et de matchs joués dans l’histoire de la LNH.



Martin St. Louis, qui n'a jamais été réclamé au repêchage, a conclu il y a quelques années une carrière de 1134 matchs et 1033 points dans la LNH. Il a gagné la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay en 2004, en plus d'avoir fait partie de l'équipe gagnante de la médaille d'or aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014. Il a participé cinq fois au Match des étoiles de la LNH.

Sommité du hockey féminin, Hefford a gagné quatre médailles d'or olympiques avec l'équipe canadienne.



Yakushev a joué pour la Russie dans la Série du siècle de 1972 contre le Canada. Il a gagné l'or aux Jeux olympiques de 1972 et 1976.



Bâtisseurs

Depuis qu’il a obtenu le poste en 1993, Bettman a contribué à la croissance de la ligue, qui compte désormais 31 équipes et génère des revenus de 5 milliards $ US.

O’Ree a été le premier joueur noir dans la LNH et devient le troisième à faire son entrée au Temple de la renommée, imitant le gardien Grant Fuhr des Oilers d’Edmonton et la capitaine de l’équipe nationale féminine Angela James.

Évoluant à Boston, il a obtenu quatre buts et 10 mentions d’aide en 45 matchs pendant les saisons 1957-1958 et 1960-1961 même s’il n’avait qu’une vision de cinq pour cent de son oeil droit.

Aujourd’hui âgé de 82 ans, O’Ree travaille pour la LNH comme ambassadeur.