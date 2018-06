Quoi surveiller à la Coupe du monde aujourd’hui?

Du sang frais

Pour leur troisième et dernier match de poule, l’équipe des Bleus de Didier Deschamps devrait être à moitié renouvelée avec des joueurs qui connaîtraient leur première titularisation en équipe de France. Après deux victoires, contre l’Australie et le Pérou, le sélectionneur joue la carte de la sagesse en épargnant les titulaires d’éventuelles blessures ou de suspensions pour la suite de la compétition. Un match nul ou une défaite suffirait pour que la France conserve la tête de classement de son groupe et soit qualifiée pour les huitièmes de finale.



France-Danemark : 10 h