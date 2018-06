Polansky et Schnur gagnent leur 1er match de qualification à Wimbledon

Photo: Paul Chiasson La Presse canadienne

Londres — Les Canadiens Peter Polansky et Brayden Schnur ont inscrit des victoires à leur premier match de qualification en vue du tournoi de Wimbledon. Polansky, huitième tête de série du tableau de qualifications, est venu de l’arrière pour vaincre le Taïwanais Yang Tsung-Hua 4-6, 6-3, 6-2, tandis que Schnur, de Montréal, a battu le Colombien Santiago Giraldo 6-4, 7-5. Le Britanno-Colombien Filip Peliwo a par contre été éliminé après s’être incliné 7-5, 6-2 face au Letton Ernests Gulbis, tête de série no 28. Polansky, qui est de Thornhill, en Ontario, devait disputer plus tard lundi un match de qualification en double avec son partenaire, l’Américain Mackenzie McDonald. Ils faisaient face à l’Allemand Andre Begemann et au Japonais Yasutaka Uchiyama, classés troisièmes. Quatre Canadiennes sont inscrites au tableau féminin de qualifications, qui doit se mettre en branle mardi.