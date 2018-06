Rafael Nadal au 1er rang mondial; Shapovalov perd trois rangs

Londres — Rafael Nadal est de retour au sommet du classement ATP, reprenant le premier rang à Roger Federer après une semaine. Il s’agit du sixième changement au sommet de la hiérarchie cette année, le plus grand nombre depuis les huit de 1999. Le record est de 10 modifications au premier rang en 1983. Federer devrait néanmoins être le favori à Wimbledon, où il a remporté son huitième titre il y a un an. Les têtes de série du tournoi du Grand Chelem sur gazon devraient être connues mercredi. La compétition commence la semaine prochaine. Le Canadien Denis Shapovalov, éliminé dès le premier tour au tournoi de Queen’s, a glissé de trois positions au 26e rang. Son compatriote Milos Raonic est désormais au 32e rang. Carol Zhao demeure la meilleure Canadienne au 131e rang, devant Françoise Abanda (151e), Bianca Andreescu (184e) et Eugenie Bouchard (191e).