Le Canadien ajoute cinq joueurs de centre à sa banque d’espoirs

Le Canadien de Montréal a fait le plein de joueurs de centre lors des cinq premières rondes de la séance de sélection de la Ligue nationale de hockey tenue au cours du week-end au American Airlines Center.



Avec une banque de neuf choix modifiée en cours de route par diverses transactions, dont certaines pour des sélections l’année prochaine, le Tricolore a repêché cinq joueurs de centre samedi, dont le Québécois Samuel Houde en 5e ronde, au 133e rang.



Le porte-couleurs des Saguenéens de Chicoutimi, qui n’avait pas fait le voyage à Dallas, est le premier joueur du Québec choisi par le Canadien depuis le défenseur Simon Bourque en 6e ronde du repêchage de 2015.



Originaire de Blainville, Houde a marqué 16 buts et récolté 16 mentions d’aide en 54 matchs l’an dernier.



Les autres joueurs de centre choisis par le Canadien sont le Suédois Jacob Olofsson, en 2e ronde, Cameron Hillis, un produit du Storm de Guelph, en 3e ronde, Allan McShane, des Generals d’Oshawa, en 4e ronde, et Cole Fonstad, des Raiders de Prince Albert, en 5e ronde.



Ces cinq centres s’ajoutent à Jesperi Kotkaniemi, un attaquant de six pieds, deux pouces et 181 livres choisi au troisième rang vendredi soir.



Par ailleurs, le Canadien a employé le 71e choix, acquis quelques instants plus tôt des Oilers d’Edmonton, pour sélectionner Jordan Harris, un défenseur gaucher de cinq pieds, 10 pouces et 179 livres, originaire du Massachusetts.



En quatrième ronde, le Canadien a ajouté Jack Gorniak, un ailier gauche de cinq pieds, 11 pouces et 177 livres qui provient du Wisconsin.



Un autre Finlandais

En début de journée samedi, le Tricolore avait ajouté deux Européens à sa banque d’espoirs en sélectionnant le Finlandais Jesse Ylonen et le défenseur russe Alexander Romanov avec ses deux premiers choix de la deuxième ronde.



Réclamé au 35e rang, Ylonen est un ailier droit de six pieds et 167 livres qui a récolté 14 buts et 13 mentions d’assistance en 48 matchs avec l’Espoo. Il était classé au 28e échelon parmi les patineurs internationaux selon la Centrale de recrutement de la LNH.



Le choix de Romanov peut surprendre un peu, compte tenu du fait qu’il occupait le 115e rang parmi les patineurs internationaux et qu’il avait glissé de sept échelons depuis la publication du rapport de mi-saison.



Romanov, choisi au 38e rang, est un défenseur gaucher de cinq pieds, 11 pouces et 185 livres, qui a récolté sept buts et sept mentions d’aide en 37 matchs avec le CSKA 2 l’an dernier.



Au Championnat mondial des moins de 18 ans, il a obtenu un but et deux mentions d’aide en cinq rencontres.