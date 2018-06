Le Canadien repêche le centre Jesperi Kotkaniemi avec le troisième choix

Après plusieurs semaines de conjectures, le Canadien de Montréal a finalement sélectionné Jesperi Kotkaniemi avec le troisième choix du repêchage de la LNH, vendredi soir. Un lourd silence a envahi l’American Airlines Center quand le Canadien a choisi le centre finlandais.

Outre Kotkaniemi, l’ailier tchèque Filip Zadina et l’attaquant américain Brady Tkachuk avaient tous deux fait l’objet de discussions plutôt soutenues chez les observateurs.

Kotkaniemi, qui a grimpé dans les classements au cours des dernières semaines, a disputé la dernière saison avec l’Assat de Pori, dans la Liiga, la ligue élite de Finlande.

Mesurant 6 pieds 2 pouces et pesant 181 livres, Kotkaniemi a récolté 10 buts et 29 points en 57 matchs. Il a ajouté une aide en sept rencontres éliminatoires alors que son équipe s’est inclinée en quarts de finale.

Kotkaniemi a notamment retenu l’attention lors du Championnat mondial des moins de 18 ans, inscrivant trois buts et neuf points en sept parties pour aider la Finlande à remporter la médaille d’or.

Le Canadien s’était avancé jusqu’au troisième échelon en gagnant une des trois loteries ayant eu lieu en avril. La formation montréalaise a terminé en 14e position de l’association Est et au 28e rang de la LNH en vertu d’une fiche de 29-40-13, pour un total de 71 points.

Les Sabres choisissent Dahlin

Sans surprise, les Sabres de Buffalo ont sélectionné le défenseur suédois Rasmus Dahlin avec le premier choix du repêchage, vendredi.

Le nom de Dahlin a occupé le premier rang des différents classements des meilleurs espoirs disponibles dans la cuvée 2018 pendant toute la saison et il aurait été très surprenant de voir les Sabres opter pour un autre joueur. Il est devenu le deuxième Suédois à être choisi au premier rang, après Mats Sundin avec les Nordiques de Québec en 1989.

Âgé de 18 ans, Dahlin est considéré comme un défenseur complet avec des habiletés de pointe du côté offensif. Évoluant avec le Frolunda HC, en Suède, il a accumulé 7 buts et 13 aides en 41 rencontres la saison dernière. Dahlin a aussi brillé au Championnat mondial de hockey junior, étant nommé défenseur par excellence du tournoi et aidant la Suède à gagner l’argent.

Les Sabres, qui comptent déjà sur plusieurs bons jeunes attaquants, espèrent que l’arrivée de Dahlin leur permettra d’enfin quitter les bas-fonds de la LNH. La saison dernière, les Sabres ont compilé un dossier de 25-45-12, le pire du circuit. Ils ont ensuite gagné la loterie de la LNH pour obtenir le privilège de parler en premier lors du repêchage.

Avec le deuxième choix, les Hurricanes de la Caroline ont sélectionné l’attaquant russe Andrei Svechnikov, des Colts de Barrie, dans la Ligue de hockey de l’Ontario.

Si les deux premières sélections étaient attendues, certains des choix suivants ont causé des surprises. Au cinquième rang, les Coyotes de l’Arizona ont sélectionné le centre ontarien Barrett Hayton, des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie, causant une deuxième onde de choc après le choix des Canadiens.

Entre les deux, au quatrième rang, les Sénateurs d’Ottawa ont repêché l’ailier américain Brady Tkachuk, de l’Université de Boston. Il est le fils de l’ancienne étoile Keith Tkachuk et le frère de Matthew Tkachuk, des Flames de Calgary.

L’ailier tchèque Filip Zadina, des Mooseheads de Halifax, a finalement été sélectionné au sixième rang par les Red Wings de Detroit. Plusieurs le considéraient comme le troisième parmi les meilleurs espoirs disponibles.



Les Canucks de Vancouver et les Oilers d’Edmonton possédaient respectivement les septième et 10e choix et ils sont allés chercher des renforts en défensive. Les Canucks ont choisi l’Américain Quinn Hughes, de l’Université du Michigan, tandis que les Oilers ont opté pour l’Ontarien Evan Bouchard, des Knights de London.