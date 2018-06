Le Nigéria bat l’Islande et donne espoir à l’Argentine

Grâce à un doublé d’Ahmed Musa, le Nigéria a réussi contre l’Islande (2-0) l’exploit de relancer à la fois l’Afrique et l’Argentine à la Coupe du monde, vendredi à Volgograd, promettant une dernière journée de feu.

Derrière la Croatie, déjà qualifiée après avoir corrigé la bande à Lionel Messi la veille (3-0), les jeux sont ouverts dans le groupe D, d’où sortira l’adversaire de la France en huitièmes de finale.

Grâce aux deux buts du Moscovite (il joue au CSKA) Musa (49, 75), les « Super Eagles » reviennent dans la course, et soignent l’image des équipes africaines, après les éliminations prématurées de l’Égypte et du Maroc.

Le Nigéria est deuxième avec 3 points (différence de but : 0), une victoire contre l’Argentine au dernier match lui assure la qualification en huitièmes de finale, comme en 1994, 1998 et 2014, où il avait été éliminé par... la France (2-0), qu’il pourrait recroiser.

Un nul devrait suffire au géant africain, car l’Islande (1 pt, diff : -2) devrait alors battre la Croatie par trois buts d’écart. L’Albiceleste (1 pt, diff : -3) elle peut encore s’en sortir en battant le Nigéria, à condition que l’Islande ne batte pas à son tour la Croatie. Les « Strakarnir okkar » (« Nos garçons ») doivent eux aussi gagner et espérer que le Nigéria ne le fasse pas.

Bon départ des Islandais

L’Islande avait pourtant mieux entamé ce match, où la première période s’est figée après deux tirs cadrés, signés Gylfi Sigurdsson et arrêtés sans peine par Francis Uzoho (3, 6).

Malheureusement pour lui, la vedette de l’île volcanique ratera complètement un tir de pénalité qui aurait pu relancer son équipe (83), sifflé après consultation de la vidéo pour une faute de Tyronne Ebuehi sur Sigurdsson.

Il était trop tard, les Nigérians avaient renversé le match, eux qui n’avaient pas tiré une seule fois au but des 45 premières minutes !

Après la pause, Ahmed Musa a conclu un contre éclair, conduit par Iheanacho puis Victor Moses, d’une demi-volée après un superbe contrôle en extension.

Le buteur du CSKA Moscou a percuté involontairement du genou Ragnar Sigurdsson, qu’il venait de mystifier. Le défenseur central, coupé au cuir chevelu, est reparti au front avec un bandage rouge très viking, mais a dû baisser pavillon quelques minutes plus tard, remplacé par Sverrir Ingasson (65).

Sur le second but, Musa a tout fait tout seul : sur une passe longue de Kenneth Omeruo, il a effacé Kari Arnason d’un coup de rein, puis le gardien.

Il a relancé les « Super Eagles », mais l’Argentine peut s’accrocher à une statistique : elle a battu trois fois le Nigéria en trois rencontres de Coupe du monde (1994, 2006 et 2014). Au Brésil, elle s’était imposé 3-2 en groupes, avec des doublés de Messi... et Musa.