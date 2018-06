Quoi surveiller à la Coupe du monde aujourd'hui?

Neymar en uniforme

Les Brésiliens ont retenu leur souffle en voyant la plus grande vedette de leur équipe, Neymar, quitter l’entraînement mardi en raison de douleurs à la cheville, et ils ont été soulagés de le voir de retour avec ses coéquipiers mercredi. L’attaquant n’a pas connu un match à la hauteur des attentes contre la Suisse, blâmé pour son jeu trop individuel, et il sera en quête de son premier but du tournoi face au Costa Rica.