Phil Mickelson s’excuse pour son geste à l’Omnium des États-Unis

New York — Phil Mickelson a présenté ses excuses quatre jours après avoir volontairement enfreint un règlement du golf en frappant une balle en mouvement sur un vert à l’Omnium des États-Unis. « Je suis embarrassé et déçu des gestes que j’ai posés. Ce n’était de toute évidence pas le moment le plus glorieux de ma carrière, et je m’en excuse », pouvait-on lire dans un communiqué publié mercredi par ses représentants, en ajoutant qu’il aurait dû présenter ses excuses plus rapidement. Mickelson a éprouvé des ennuis lors de la troisième ronde, qui ont culminé avec son écart de conduite sur le 13e vert. Son coup roulé a raté la coupe et sa balle se dirigeait vers le bas de la pente lorsqu’il l’a rattrapée à la course et l’a frappée de nouveau rapidement vers le trou, qu’il a raté.