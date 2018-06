Le Canadien entamera sa saison régulière contre les Maple Leafs le 3 octobre

Photo: Chris Young La Presse canadienne

Les Maple Leafs de Toronto accueilleront le Canadien de Montréal le 3 octobre au Scotiabank Arena, en lever de rideau de la saison 2018-2019 de la LNH. C’est ce qu’a annoncé l’organisation torontoise par voie de communiqué mercredi. Ce sera ainsi un affrontement entre deux des six clubs originaux. Puis, le 11 octobre, pour souligner le 25e anniversaire de la conquête de sa 24e et dernière Coupe Stanley, le Canadien a indiqué qu’il entamera son calendrier régulier à domicile en accueillant les Kings de Los Angeles au Centre Bell. Le Tricolore accueillera les Kings pour son match d’ouverture à domicile pour la troisième fois seulement depuis que la formation californienne a rejoint la LNH en 1967. Il a remporté les deux rencontres précédentes, en 1969 et 1971.