Laissez-passer pour la France ?

Advenant une victoire du Danemark aux dépens de l’Australie en début de journée, la France pourrait réserver sa place pour les huitièmes de finale dès jeudi en l’emportant face au Pérou, qui sera en quête de son premier but du tournoi. Les Bleus n’ont pas été particulièrement convaincants face aux Australiens samedi et le sélectionneur français, Didier Deschamps, l’a reconnu mercredi en entrevue à L’Équipe : « Le constat est qu’on a eu des manques, des difficultés dans notre animation offensive, a-t-il déclaré. On doit faire en sorte que ce soit mieux demain. »

France-Pérou (11 h).

Autres matchs : Danemark-Australie (8 h), Argentine-Croatie (14 h)