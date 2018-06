Quoi surveiller à la Coupe du monde aujourd’hui?

En quête d’une première victoire

Distancier les poursuivants

Un Canadien sur le terrain

Après son affrontement épique face au Portugal qui s’est soldé par un match nul, l’Espagne tentera de remporter son premier match du tournoi contre l’Iran, qui trône (pour l’instant) au sommet du groupe B grâce à sa victoire in extremis acquise aux mains du Maroc. Ce ne devrait pas être trop ardu, les Iraniens n’ayant jamais battu une équipe européenne lors d’une Coupe du monde de la FIFA. Mais puisque cette compétition est déjà remplie de surprises, ne tenons rien pour acquis.Espagne-Iran (14 h)Autres matchs : Portugal-Maroc (8 h), Uruguay-Arabie saoudite (11 h)Cristiano Ronaldo a battu plusieurs records vendredi dernier grâce à sa somptueuse performance de trois buts face à l’Espagne, devenant notamment le joueur le plus âgé à inscrire un tour du chapeau dans une Coupe du monde de la FIFA. Il occupe actuellement le premier rang du classement des buteurs du tournoi — à égalité avec le Russe Denis Cheryshev — et il voudra sans doute gonfler sa récolte face à une équipe marocaine bien moins compétitive que celle de l’Espagne.L’arbitre Joe Fletcher, le seul représentant du Canada à cette Coupe du monde , a été assigné à la reprise vidéo lors du match Argentine-Islande, mais il foulera le terrain pour la première fois mercredi, à l’occasion de l’affrontement Portugal-Maroc. Le comptable ontarien de 41 ans, qui en est à son deuxième Mondial consécutif, sera sur les lignes de touche à titre d’arbitre assistant. Il aura donc l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo à l’œil, lui aussi.