Quoi surveiller à la Coupe du monde aujourd'hui?

Le duel des revenants

La journée de mardi ne met pas en scène les plus gros canons, mais l’affrontement entre la Pologne et le Sénégal promet d’être intéressant. Ces deux pays sont de retour en finale de la Coupe du monde de la FIFA après avoir été écartés du tournoi, depuis 2006 dans le cas de la Pologne, et 2002 pour ce qui est du Sénégal. L’attaque polonaise menée par le redoutable Robert Lewandowski (Bayern Munich) fera face à une équipe gonflée à bloc : le Sénégal n’a pas subi la défaite lors du parcours l’ayant mené en Russie.



Pologne-Sénégal (11 h)

Autres matchs : Colombie-Japon (8 h), Russie-Égypte (14 h)