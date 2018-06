La Maison olympique du Canada s’ouvre au public

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Après trois années de remise en question, de conception et de production, le Comité olympique canadien (COC) ouvre enfin les portes de sa Maison olympique au grand public. Le COC, en collaboration avec la firme GSM Project, a dévoilé l’Expérience olympique canadienne, nouvelle exposition interactive qui occupe une grande partie des bureaux montréalais de l’organisme et qui sera lancée à compter du 20 juin. Imaginé sous la présidence de Marcel Aubut, le projet a été revu de fond en comble lors du changement d’administration. L’exposition permettra aux jeunes et moins jeunes de se mesurer à des étoiles de l’olympisme, de découvrir leurs aptitudes sportives, d’en savoir plus sur l’histoire des Jeux et de vivre les compétitions comme s’ils y étaient.