Un contrat de deux saisons pour Domi, acquis des Coyotes pour Galchenyuk

Les Canadiens ont annoncé une entente de deux saisons avec l’attaquant Max Domi, samedi. Le contrat est d’une valeur annuelle moyenne de 3,15 millions de dollars pour l’attaquant de 23 ans, acquis des Coyotes de l’Arizona, en retour de l’attaquant Alex Galchenyuk. Domi a été choisi 12e au total en 2013, par le club du désert. La saison dernière, il a amassé 9 buts et 45 points, prenant part à tous les matchs des Coyotes. En 222 matchs dans la LNH, tous avec les Coyotes, Domi a inscrit 36 buts et récolté 135 points. Galchenyuk en est à 108 filets en 418 matchs, dont des saisons consécutives de 20 et 30 buts, à compter de 2014-2015. La saison dernière, il a inscrit 19 buts et 51 points, en 82 matchs.