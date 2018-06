Brooks Koepka réussit un doublé historique au US Open

New York — L’Américain Brooks Koepka a conservé son titre à l’US Open à l’issue du 4e et dernier tour disputé dimanche à Shinnecock Hills (New York).

Déjà titré en 2017, Koepka, numéro 9 mondial, a rendu une carte de 68 (-2) et termine le tournoi avec un score de 281 (+1).

Koepka, 28 ans, est le premier golfeur à réussir un doublé à l’US Open depuis l’Américain Curtis Strange en 1988-1989.

Le Britannique Tommy Fleetwood, qui a égalé le record lors d’un tour à l’US Open en rendant une carte de 63 (-7), termine 2e à seulement un coup de Koepka.

Le numéro un mondial américain Dustin Johnson, pourtant en tête depuis le début du tournoi, a dû se contenter de la troisième place en rendant une carte finale de 70 pour un score de 283 (+2).