Quoi surveiller à la Coupe du monde cette fin de semaine?

Sur les lignes de touche

Lorsque vous regarderez les matchs de la fin de semaine, il se peut que les gradins vous semblent dégarnis, et avec raison. Lors de la rencontre de vendredi opposant l’Uruguay et l’Égypte — deux équipes de bon niveau —, plus de 6000 sièges étaient vides dans le stade d’Iekaterinbourg, cette enceinte de 35 000 places qui a fait jaser en raison de ses estrades temporaires installées à l’extérieur du stade, derrière chaque but. La FIFA a annoncé vendredi qu’elle « ferait enquête » pour savoir ce qui explique cette situation un brin gênante.