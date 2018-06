Quoi surveiller à la Coupe du monde?

Le match à surveiller

Après la rencontre sans saveur entre la Russie et l’Arabie saoudite jeudi, place au premier grand choc de la Coupe du monde 2018. L’Espagne, championne du monde en 2010, affronte le Portugal, gagnante de l’Euro 2016, dans un duel qui devrait permettre de déterminer qui terminera premier et deuxième du groupe B. La partie est diffusée à 14 h, heure du Québec.

Les deux autres affrontements de la journée mettront aux prises l’Égypte et l’Uruguay, les deux équipes favorites du groupe A, puis le Maroc et l’Iran. La première rencontre est prévue à 8 h et la deuxième, à 11 h.