Baseball: Martinez ratera son intronisation au Temple de la renommée canadien

Photo: Michael Dwyer Associated Press

Pedro Martinez ne sera pas en mesure de participer à la cérémonie soulignant son intronisation au Temple de la renommée du baseball canadien, qui doit avoir lieu samedi. Martinez souffre d’une condition médicale non divulguée et suivant le conseil de ses médecins, il évitera tout déplacement. Par voie de communiqué, transmis à la fois sur le site du Temple canadien et sur ses réseaux sociaux, Martinez a prié les gens de lui pardonner « cette absence très frustrante pour lui ». Le lanceur dominicain, qui a passé quatre saisons avec les Expos de Montréal, a remporté notamment le Cy Young de la Nationale en 1997 avec une fiche de 17-8, une moyenne de points mérités de 1,90 et 305 retraits sur des prises, un record d’équipe.