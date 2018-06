Peter Budaj de retour avec les Kings

Photo: Jeffrey T. Barnes Associated Press

Los Angeles — Les Kings de Los Angeles ont fait l’acquisition du vétéran gardien Peter Budaj du Lightning de Tampa Bay en retour de l’attaquant Andy Andreoff. Le vice-président et directeur général des Kings, Rob Blake, en a fait l’annonce par communiqué mercredi. Âgé de 35 ans, Budaj, qui est originaire de la Slovaquie, a participé à huit matchs avec le Lightning la saison dernière. Il a affiché un dossier de 3-3-1, une moyenne de buts alloués de 3,77 et un taux d’arrêts de , 876. Budaj a porté les couleurs des Kings pendant deux saisons, entre 2015 et 2017. Durant ce séjour avec la formation californienne, il a pris part à 54 matchs avec une fiche de 28-20-3, un taux d’arrêts de , 916 et une moyenne de 2,15. Il a aussi réalisé sept blanchissages. Choix de deuxième ronde — 63e au total — de l’Avalanche du Colorado en 2001, Budaj a disputé 365 matchs en carrière avec les Kings, le Lightning, le Canadien de Montréal et l’Avalanche du Colorado. En carrière, il affiche un dossier de 158-131-40, un taux d’arrêts de , 904, une moyenne de buts alloués de 2,69 et a inscrit 18 jeux blancs.