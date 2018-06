Coupe Davis: match de barrage à Toronto contre les Pays-Bas

Toronto — La Coupe Davis effectuera un retour à Toronto pour la première fois depuis 2010. Tennis Canada a annoncé mardi que le match de barrage de la Coupe Davis entre le Canada et les Pays-Bas sera disputé au Colisée Ricoh du 14 au 16 septembre. La nation gagnante aura sa place au sein du Groupe mondial en 2019, tandis que les perdants seront relégués dans le Groupe I de leur zone respective. Le duel entre les Pays-Bas et le Canada sera joué sur surface dure, dans une enceinte sportive pouvant accueillir 6500 spectateurs et qui sert de domicile aux Marlies de Toronto, le club-école des Maple Leafs dans la Ligue américaine. Les deux meilleurs joueurs de tennis canadiens, Denis Shapovalov et Milos Raonic, ont grandi tout juste au nord de Toronto, soit à Richmond Hill et à Thornhill, respectivement.