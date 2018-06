Décès de Maria Esther Bueno, légende du tennis brésilien

São Paulo — La championne de tennis brésilienne Maria Esther Bueno, lauréate de 19 titres de Grand Chelem, dont 7 en simple, est décédée à l’âge 78 ans à São Paulo, a annoncé vendredi son neveu Pedro Bueno au site Internet Globoesporte. Elle avait été hospitalisée en mai pour un cancer de la bouche dont elle souffrait depuis 2017. En plus de vingt ans de carrière, elle a remporté la bagatelle de 589 trophées, dont trois titres en simple à Wimbledon (1959, 1960, 1964) et quatre à l’US National Championship (1959, 1963, 1964, 1966), ancêtre de l’US Open. Numéro 1 mondiale à l’issue de quatre saisons (1959, 1960, 1964 et 1966), elle est entrée au Hall of Fame du tennis en 1978. Née en 1939 à São Paulo, elle a soulevé son premier trophée majeur en 1958, remportant le double à Wimbledon aux côtés de l’Américaine Althea Gibson. Mais c’est l’année suivante qu’elle s’affirme vraiment sur le circuit, avec le premier de ses trois titres en simple sur le gazon du All England’s club, suivi d’un triomphe à l’US National Championship.