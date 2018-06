Novak Djokovic défait par le 72e joueur mondial à Roland Garros

Novak Djokovic a été incommodé par un malaise au cou. Puis ce fut au tour de sa jambe droite à lui poser problème.

Mais c’est la façon dont il a réagi lors des moments les plus importants de son quart de finale des Internationaux de France, mardi, qui pourrait lui avoir fait le plus mal contre un adversaire qui n’avait jamais gagné un match en Grand Chelem avant la semaine dernière et après une suspension pour une affaire de matchs truqués qui a ensuite été levée en appel.

Sur le site de son 12e et dernier titre majeur, remporté il y a deux ans, Djokovic a été surpris par l’Italien Marco Cecchinato, 72e joueur mondial, 6-3, 7-6 (4), 1-6, 7-6 (11) lors d’un match animé ponctué de longs échanges et haut en couleur.

« Il a incroyablement bien contrôlé sa nervosité dans les moments importants », a reconnu Djokovic, qui a déclaré qu’il n’était pas certain de jouer à Wimbledon.

Djokovic était au service pour s’assurer le quatrième set à 5-3 lorsqu’il a cédé le bris. Il a ensuite détenu trois balles de set au bris d’égalité mais n’a pu en convertir aucune.

« C’est dommage de ne pas avoir pu profiter de mes occasions », a poursuivi Djokovic.

Cecchinato a concrétisé son triomphe à sa quatrième balle de match sur un revers gagnant alors que Djokovic tentait de le surprendre avec une improbable tentative service-volée en forme de va-tout. Cecchinato, qui s’est laissé tomber sur le dos, est le joueur le moins bien classé à accéder aux demi-finales en 19 ans à Paris.

« J’ai du mal à croire que j’ai gagné cette rencontre, a lâché le vainqueur juste après son exploit. Lors du bris d’égalité, j’ai eu deux ou trois balles de match avant la bonne. Pour moi, c’est une première, je suis très heureux. »

Le Sicilien de 25 ans a été suspendu pendant 18 mois et condamné à 40 000 euros (60 820 $ CAN) par sa fédération nationale en juillet 2016, accusé d’avoir intentionnellement perdu lors d’un tournoi Challenger au Maroc un an plus tôt. Finalement, le Comité olympique italien a annoncé que des sanctions avaient été abandonnées pour un vice de procédure.

Cecchinato est arrivé à Roland Garros avec un palmarès de 0-4 dans les tournois majeurs, et il a perdu les deux premiers sets de son match de première ronde avant de se ressaisir et de gagner 10-8 le cinquième. Depuis, il a vaincu les têtes de série David Goffin (no 8) et Pablo Carreno Busta (no 10) avant d’ajouter Djokovic, l’ancien no 1 mondial, à son tableau de chasse.

Son prochain adversaire sera l’Autrichien Dominic Thiem, qui s’est qualifié pour une troisième demi-finale consécutive à Paris après avoir pris la mesure de la deuxième tête de série Alexander Zverev 6-4, 6-2 et 6-1.

Thiem, septième tête d’affiche, lorgne ainsi une première participation à la finale à Roland Garros.

Il n’y a pas eu de remontée cette fois pour Zverev sur le court Philippe Chatrier.

Avant ce match, l’Allemand avait remporté trois matchs consécutifs en cinq sets — après avoir tiré de l’arrière 2-1 à chaque fois — mais cette débauche d’efforts l’a finalement rattrapé face à Thiem.

Après à peine 10 minutes de jeu, Zverev a ressenti une douleur au muscle ischio-jambier gauche. La douleur l’a de nouveau ennuyé au milieu du deuxième set, après avoir accéléré pour réagir à l’un des nombreux amortis que Thiem lui a servis pour le forcer à courir beaucoup.

En déficit 4-1 dans ce set après une heure de jeu, Zverev a fait appel au soigneur, qui lui a appliqué un bandage en haut de la jambe gauche.

Assez rapidement, Zverev a également perdu le deuxième set, et ce déficit s’est révélé cette fois trop ardu à surmonter. Il était mené 4-0 au troisième set avant de gagner un premier jeu.

Duel Keys-Stephens

Madison Keys obtient son billet pour les demi-finales à Roland Garros

L’Américaine Madison Keys a obtenu son billet pour sa première demi-finale aux Internationaux de France en défaisant Yulia Putintseva 7-6 (5), 6-4.

Même si elle n’est pas connue pour être une spécialiste de la terre battue, Keys, 13e tête de série, n’a pas perdu un set jusqu’ici à Roland Garros.

« Aujourd’hui, c’est un exemple parfait de ce que j’ai essayé de faire, et je pense que je l’ai bien démontré, a déclaré Keys. Il y a eu des moments où j’ai dû reculer et frapper une balle plus haute, alors qu’avant j’aurais peut-être essayé le coup vainqueur. »

Pendant que Putintseva perdait régulièrement son sang-froid, Keys a gardé sa concentration et elle a concrétisé sa victoire à sa première balle de match avec un puissant service qui a ricoché sur le bout de la raquette de la Kazakhe avant d’aller aboutir dans les gradins.

L’entourage dans sa loge, dont la triple championne Lindsay Davenport, s’est levé pour acclamer Keys, qui a perdu l’an dernier la finale des Internationaux des États-Unis contre son amie et compatriote Sloane Stephens.

Elles se retrouveront de nouveau en demi-finales puisque Stephens, no 10, a facilement défait Daria Kasatkina, no 14, 6-3, 6-1.

Putintseva, 98e joueuse mondiale, tentait de devenir la première joueuse du Kazakhstan à accéder à une demi-finale d’un tournoi du Grand Chelem.

Elle a eu ses chances contre Keys, l’embêtant avec de profonds amortis et des coups droits lobés du fond du court, mais elle n’a pu conserver son calme.

Après avoir perdu le premier set au bris d’égalité, elle a commencé à vociférer en direction de sa loge et a frappé le sol avec sa raquette en guise de frustration.

Connue pour sa mauvaise humeur, elle a été fidèle à elle-même, se tournant régulièrement pour regarder vers son entourage avec des regards d’incompréhension et agitant les mains ; ou d’autres fois marmonnant sa frustration.

Au deuxième jeu du deuxième set, elle était convaincue d’un mauvais appel en faveur de Keys et a demandé à l’arbitre de chaise de descendre et de vérifier.

« Mon Dieu ! s’est exclamé Putintseva en s’éloignant. Je ne peux y croire… incroyable. »

Dabrowski en finale

En double mixte, l’Ottavienne Gabriela Dabrowski disputera la finale à Paris pour une deuxième année consécutive.

Dabrowski et son coéquipier croate Mate Pavic ont vaincu la Slovaque Katarina Srebotnik et le Mexicain Santiago Gonzalez 6-4, 6-4 en demi-finales.

Dabrowski et Pavic, les favoris, ont réussi six as, comparativement à un pour leurs adversaires. Ils ont converti deux de leurs quatre balles de bris et ont sauvé les trois balles de bris contre eux pour s’assurer la victoire en un peu plus d’une heure.

Dabrowski avait fait équipe avec l’Indien Rohan Bopanna pour gagner le titre en mixte à Roland Garros, l’an dernier. Dabrowski et Pavic ont remporté le titre mixte aux Internationaux d’Australie plus tôt cette année.