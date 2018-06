Stephens et Keys accèdent aux quarts de finale

Paris — L’Américaine Sloane Stephens a atteint les quarts de finale des Internationaux de France pour la première fois de sa carrière, après avoir été freinée au quatrième tour à chacune de ses quatre tentatives précédentes.

Stephens, la championne des Internationaux des États-Unis en 2017, a malmené l’Estonienne Anett Kontaveit 6-2, 6-0 sur le court Philippe Chatrier.

Kontaveit, la 25e tête de série, n’a jamais pu dicter le ton des échanges contre la 10e tête de série, et elle a commis de nombreuses fautes. Stephens n’a d’ailleurs pas été confrontée à la moindre balle de bris.

La compatriote de Stephens, Madison Keys, a elle aussi accédé aux quarts de finale pour la première fois sur la terre battue parisienne.

Après avoir défait la Roumaine Mihaela Buzarnescu 6-1, 6-4, Keys aura rendez-vous au prochain tour avec la Kazakhe Yulia Putintseva, qui a éliminé la Tchèque Barbora Strycova 6-4, 6-3.

Au moment d’écrire ces lignes, le match opposant la championne des Internationaux d’Australie, Caroline Wozniacki à Daria Kasatkina, la Russe, 14e tête de série, sur le court Suzanne Lenglen, était interrompu par l’obscurité. Kasatkina avait remporté la première manche, 7 points à 5 au jeu décisif. Les deux joueuses étaient à égalité 3 jeux partout dans la deuxième quand la partie a été interrompue. Wozniacki et Kazatkina reprendront leur intense duel lundi.

La Canadienne Gabriela Dabrowski et le Croate Mate Pavic ont atteint les quarts de finale du tournoi de double mixte en l’emportant 6-2, 6-3 contre la Tchèque Andrea Sestini Hlavackova et le Français Édouard Roger-Vasselin.

Dabrowski et Pavic, les favoris en double mixte, ont écarté leurs adversaires en 55 minutes, après avoir décoché cinq as et converti trois de leurs cinq balles de bris.

Le duo affrontera maintenant les vainqueurs du match entre les Français Kristina Mladenovic et Alexis Musialek et les Hollandais Demi Schuurs et Matwe Middelkoop, lundi.

Dabrowski a gagné le titre de double mixte à Paris l’an dernier avec l’Indien Rohan Bopanna. Elle a aussi soulevé le titre en double mixte avec Pavic aux Internationaux d’Australie plus tôt cette saison.

Dabrowski sera aussi de retour sur le court lundi en double féminin, en compagnie de la Chinoise Yifan Xu. Elles affronteront au troisième tour les Japonaises Makoto Ninomiya et Eri Hozumi.

D’autre part, les sœurs Williams, Venus et Serena, ont été éliminées du tournoi de double.

Andreja Klepac et Maria Jose Martinez Sanchez ont évincé les Américaines 6-4, 6-7 (4), 6-0 au troisième tour.

Serena Williams a rendez-vous avec Maria Sharapova lundi, avec à l’enjeu un billet pour les quarts de finale.