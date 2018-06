La blessure de Kuznetsov ne décourage pas les Capitals

Evgeny Kuznetsov a beau avoir quitté la patinoire en tenant son bras gauche après avoir encaissé une mise en échec de Brayden McNabb, ce n’est pas ça qui va miner la confiance des Capitals de Washington de pouvoir remporter la coupe Stanley.

Après tout, les Capitals ont survécu à trois matchs sans Nicklas Backstrom plus tôt ce printemps. Ils ont aussi bien fait même si Kuznetsov a raté la majeure partie du deuxième match de la finale de la Coupe Stanley, battant éventuellement les Golden Knights de Vegas pour égaler la série à 1-1.

Les Capitals aimeraient pouvoir compter sur leur meilleur marqueur samedi soir à Washington, mais avec Alex Ovechkin et plusieurs joueurs de haut niveau qui produisent à plein régime et pour combler ce vide, les Capitals sont prêts à jouer avec ou sans Kuznetsov. L’entraîneur-chef, Barry Trotz, n’a fourni aucune mise à jour sur l’état de santé de Kuznetsov jeudi autre que de dire qu’il sera réévalué de manière quotidienne.

Ce n’était pas très encourageant pour les Capitals de voir Kuznetsov quitter la rencontre en première période mercredi et ne pas revenir au jeu. Mais Ovechkin a marqué son premier but en carrière en finale de la Coupe Stanley en avantage numérique et Lars Eller, dont les responsabilités ont augmenté en l’absence de Kuznetsov, a inscrit un but et deux aides.

Aucun joueur ne peut compenser à lui seul la perte potentielle de Kuznetsov, qui a récolté 11 buts et 14 mentions d’aide en 21 matchs depuis le début des éliminatoires, bien que la profondeur des Capitals au centre soit solide avec Backstrom, Eller, Jay Beagle et, si nécessaire, Chandler Stephenson. Eller a joué un rôle clé lors de deux victoires importantes contre le Lightning de Tampa Bay en finale de l’Association Est pendant que Backstrom était blessé, et il sera de nouveau l’un des joueurs les plus importants sur la glace si Kuznetsov n’est pas en mesure de jouer.