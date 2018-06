Les Alouettes sont défaits 27-7 par le Rouge et Noir à Ottawa

Ottawa — Lewis Ward a signé quatre placements et le Rouge et Noir d’Ottawa a défait les Alouettes 27-7 lors du premier match préparatoire du club montréalais, jeudi.

Le quart Danny Collins a totalisé 185 verges, dont une passe de touché. Dominique Davis a fourni 80 verges aériennes, tandis que Noel Thomas fils a mené les vainqueurs avec 63 verges de réceptions.

Les Alouettes ont été limités à deux placements et un point obtenu sur un botté de précision raté.

Matthew Shiltz a cumulé 114 verges aériennes pour les Alouettes (8 en 13). Le quart partant Drew Willy a complété 4 passes sur 6, pour 53 verges.

Chez les ailiers espacés, Eugene Lewis s’est démarqué avec 80 verges, attrapant 4 ballons.

Les Alouettes vont disputer leur deuxième et dernier match préparatoire le 9 juin à Montréal, contre Hamilton. Leur saison régulière va débuter le 16 juin, en Colombie-Britannique.

Ottawa a pris les devants 8-6 en fin de premier quart. L’équipe a progressé avec des attrapers de 10, 14 et 12 verges, puis Greg Ellingson a capté un ballon à la porte des buts. Sur 5 verges, Davis a ensuite rejoint Dominique Rhymes pour un touché, suivi d’un converti de 2 points.

Bede avait signé des placements de 35 et 32 verges pour les Oiseaux. Lors de la première poussée payante, Lewis a fourni un attrapé de 22 verges et B. J. Cunningham a capté une passe de 18 verges. La deuxième incursion a été rendue possible quand Jermaine Robinson a réussi une interception au milieu du terrain, ramenant le ballon sur une quinzaine de verges.

Au deuxième quart, Ward a porté l’avance du Rouge et Or à 14-6 avec deux placements, dont un de 43 verges.

Amir Carlisle des Alouettes a ramené un botté de dégagement sur 20 verges avant de perdre le ballon lorsque frappé par Richie Leone, le botteur. Ottawa a repris possession du ballon, ce qui a mené au deuxième botté de précision de Ward.

Les Alouettes ont aussi été frustrés tout juste avant la demie. Dans la dernière minute du deuxième quart, Matthew Shiltz a voulu rejoindre Lewis à la porte des buts, mais le ballon a bifurqué en hauteur, avant d’être intercepté par Anthony Cioffi.

Le quart Trevor Harris, du Rouge et Noir, a quitté le terrain en raison d’une blessure au genou gauche au premier quart, après avoir été frappé par Chris Ackie. Il a été remplacé par Davis.

Les visiteurs ont soutiré un point en début de troisième quart. Shiltz a joué d’audace — et de chance — en complétant une passe de 41 verges à Lewis. Cela a permis aux Alouettes de tenter un placement de 37 verges, mais Zackary Medeiros a raté la cible.

À mi-chemin de l’engagement, le club de Mike Sherman a obtenu une belle occasion quand Khalid Wooten a intercepté une passe de Collins, dans la zone des buts. Peu opportunistes, les Alouettes ont vite été forcés de dégager.

Deux autres placements de Ward ont bonifié le coussin du Rouge et Noir à 20-7, au début du quatrième quart.

Après six minutes de jeu en dernière période, Kieran Duncan a assommé les Alouettes en captant une passe de touché de 54 verges de Collins. Duncan a été laissé seul sur le flanc gauche.

Le Rouge et Noir va rendre visite aux Argos le 7 juin avant d’entamer la saison régulière le 21 juin à la maison, contre la Saskatchewan.