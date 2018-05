De retour, Patrick Lavoie souhaite faire partie de la relance des Alouettes

Quand on parle à Patrick Lavoie de son retour avec les Alouettes de Montréal, on ne sent aucune déception, aucune amertume.

Après tout, le centre-arrière de 30 ans aurait pu être déçu par la transaction qui l’a fait passer du Rouge et Noir d’Ottawa, équipe qui vient de remporter une coupe Grey et d’atteindre la finale de l’Est, aux Alouettes, qui viennent de connaître trois mauvaises saisons consécutives et qui sont en pleine reconstruction.

Au contraire : il souhaite faire partie de la relance du club qui lui a donné sa première chance.

« Je parlais de ça avec mes coéquipiers, des gars que je connais depuis plus longtemps ici, je disais que ce qui est intéressant, c’est que nous avons l’occasion de poser les fondations de quelque chose de solide, a-t-il raconté plus tôt cette semaine. »

« C’est une ligue à neuf équipes et le vent peut tourner rapidement. Attention : je ne suis pas en train de dire que nous allons gagner la Coupe Grey. Mais autant les joueurs sur le terrain que les entraîneurs, nous avons l’occasion de créer une conjoncture favorable pour les prochaines années, pour trois, cinq ou 10 ans si on veut. »

Il croit d’ailleurs que la formation de Mike Sherman pourrait surprendre en début de campagne.

« La LCF étant ce qu’elle est, on peut partir très fort, gagner trois parties et surfer là-dessus pendant un certain temps. Nous comptons plusieurs vétérans, ici, qui peuvent nous aider à forger notre identité. J’ai parlé à plusieurs d’entre eux et ils sont ici pour les bonnes raisons : gagner et mettre de bonnes bases. Nous ne laisserons pas les choses partir dans tous les sens. »

Après deux saisons avec les Alouettes, Lavoie n’a pas été protégé en vue du repêchage d’expansion et il s’est retrouvé à Ottawa pour les quatre premières campagnes du Rouge et Noir, de 2014 à 2017. En janvier dernier, la formation montréalaise a cédé le centre-arrière Jean-Christophe Beaulieu, de trois ans son cadet, à Ottawa.

Surpris sur le coup — il croit avoir été échangé pour des raisons financières —, Lavoie est rapidement retombé sur ses pieds. Ironie du sort, la relance des Alouettes s’amorcera par une visite à Ottawa, jeudi, à l’occasion de la première partie préparatoire de l’équipe.

Nouvelle culture

Après la refonte du personnel d’entraîneurs et l’arrivée de plusieurs nouveaux visages, il est inévitable que la culture des Alouettes change.

« Plusieurs joueurs proviennent d’autres formations. Ils amènent une culture différente. C’est intéressant d’amalgamer tout ça. Parfois, tu arrives quelque part et tu veux te fondre au moule : ce n’est pas nécessairement un très grand défi. »

« Mais comme leader, comme vétéran dans cette ligue, sur le terrain, ça ne change rien. Il faut que tu joues, que tu fasses ce que tu as à faire. Mais il faut prendre le temps d’ancrer cette nouvelle base. C’est ce que font les vétérans. »

« Le vestiaire est exceptionnel en ce moment. Les gars sont près l’un de l’autre. […] Un de mes entraîneurs m’a toujours dit qu’il faut traiter le football comme si c’était la chose la plus importante dans la vie, même si ça ne l’est pas. C’est comme ça qu’on le prend, mais on sait que c’est notre travail. Tout le monde est en train d’apprivoiser la nouvelle relation avec les entraîneurs. Tout ça est positif. Une saison dans la LCF, ce n’est pas un sprint, c’est un marathon et il ne faut pas casser avant la fin. C’est ce que nous visons. Sans dire qu’on reconstruit, il faut repartir par la base et monter tranquillement. Si ce n’est pas cette saison, ce sera la saison prochaine. »