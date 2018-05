Impact: «Oui, nous manquons de talent», affirme Rémi Garde

Rémi Garde se serait probablement bien passé des distractions liées aux propos tenus par le président Joey Saputo au cours des dernières semaines. Mais l’entraîneur-chef de l’Impact n’a jamais eu non plus la langue dans sa poche, lui qui a répété, mardi, que la formation montréalaise manquait tout simplement de « talent ».

L’Impact (3-10-0) a perdu ses quatre derniers matchs par jeu blanc et Garde a tenu des propos sévères après le revers de 2-0 encaissé aux mains du Minnesota United, samedi. L’ancien dirigeant de l’Olympique lyonnais a alors affirmé que l’Impact avait été victime d’un « manque d’adresse, de talent et de volonté ».

« Je pense que oui, nous manquons de talent, a répété Garde, mardi, avant l’entraînement de sa troupe. Je ne vais pas corriger mes propos. Nous nous sommes retrouvés 17 fois en position de tir — je crois que c’était le plus haut total pour une équipe à l’étranger dans la ligue ce jour-là — et nous n’avons pas été suffisamment adroits. Je n’ai pas décortiqué les réactions, ce n’est pas mon travail. C’est simplement un constat par rapport aux statistiques. »

Questionné à savoir si ce manque de talent pouvait être comblé à l’interne, et non seulement grâce à des renforts provenant de l’extérieur, Garde a réitéré que tout devait passer par l’entraînement.

« Le football, c’est une question de talent, mais il faut exploiter son talent par le travail et un investissement. Ce n’est pas un manque global de volonté. Nous avons un groupe de 20 joueurs et je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. J’ai parlé de volonté après le match et ce n’est pas tout à fait ça. C’est plutôt le niveau de sacrifice dont chacun est capable de fournir pour faire en sorte que l’équipe gagne qui n’est pas homogène. »

Concernant le travail de son capitaine Ignacio Piatti, qui est également le moteur de l’offensive montréalaise, Garde a laissé entendre que l’Argentin avait peut-être été affecté par les propos tenus par Saputo, le 21 mai dernier. Saputo avait alors mentionné en entrevue au 98,5 FM qu’il serait peut-être plus avantageux pour l’Impact de réinvestir le salaire élevé de Piatti dans deux ou trois joueurs à coût un peu plus bas.

« La semaine précédant le match [contre le Minnesota] a été compliquée pour « Nacho » [Piatti] », s’est contenté de dire Garde au sujet du meilleur marqueur de l’équipe.

Quand un journaliste lui a demandé s’il faisait référence aux propos de Saputo, Garde a répondu : « Je pense que vous avez la réponse. »

La passion

Garde a quand même reconnu que la prochaine période de transferts, qui commencera le 10 juillet, sera très importante, même s’il préférerait pouvoir se concentrer sur le travail sur le gazon.

« Il se trouve que l’actualité fait que nous en parlons beaucoup plus tôt, a noté Garde. J’essaie de tenir tout le monde. Les joueurs ont intérêt à donner le meilleur d’eux-mêmes parce qu’ils sont des professionnels. La passion dans le foot, ce n’est pas qu’être professionnel. C’est d’être passionné, d’aimer son métier, d’aimer venir s’entraîner dans les très belles conditions que nous avons ici. C’est aimer gagner des matchs, aimer souffrir, aimer faire des courses où vous n’allez peut-être pas recevoir le ballon, mais vous allez le récupérer ou aider un copain à le récupérer. Cette passion, c’est de ça dont je veux parler, pas de tout ce qui peut arriver quand vous perdez deux ou trois matchs de suite. »

Les joueurs devaient profiter d’une journée de congé lundi, mais ils ont finalement été appelés à se rendre au centre Nutrilait pour un entraînement. Mardi, Garde a parfois monté le ton et les joueurs y sont allés de nombreuses séquences de course. Il faudra voir si ces électrochocs permettront à l’Impact de reprendre vie samedi, quand il accueillera le Dynamo de Houston.