Bon départ pour Denis Shapovalov à Roland-Garros

Denis Shapovalov s’est amené au point de presse de mardi, à la suite de sa victoire au premier tour du tournoi de Roland-Garros, s’est penché vers le micro et a simplement lancé un « quoi de neuf ? » à l’auditoire. Il a ensuite souri à belles dents.

C’était une journée de première pour la jeune sensation canadienne de 19 ans, qui semble aussi décontractée sur le terrain qu’à l’extérieur de celui-ci. Le premier match de Shapovalov en tant que tête de série d’un tournoi majeur s’est conclu par une victoire de 7-5, 6-4, 6-2 contre l’Australien John Millman, notamment en raison d’un avantage marqué au chapitre des coups gagnants (32-9).

Il y a un an, non seulement Shapovalov n’était pas une tête de série, mais il ne faisait même pas partie du tableau principal, après avoir perdu son premier match des qualifications.

« C’est difficile de grimper les échelons comme je l’ai fait. Je ne m’attendais pas à ça, a-t-il déclaré. Je tente simplement de rester concentré. [...] J’ai encore beaucoup à apprendre. »

Lorsqu’il a été questionné à savoir ce qu’il devait améliorer, Shapovalov a dit qu’il y avait tant d’aspects de son jeu qu’il voudrait travailler qu’il aurait besoin de quelques heures pour les énumérer. Malgré tout, il a dressé une courte liste, jugeant qu’il doit être meilleur sur les retours, le jeu au filet, le pourcentage de premier service, de tirer avantage des changements de conjoncture et d’être plus fort mentalement.

« Pour moi, c’est positif de voir où je suis rendu aujourd’hui et j’ai l’impression qu’il y a encore tant de place à amélioration. C’est motivant pour moi », a indiqué Shapovalov.

Contre Millman, Shapovalov a connu un lent départ dans des conditions climatiques très humides. Millman menait 5-3 et il servait pour la première manche, détenant même une balle de manche, mais il a raté son revers. Quelques instants plus tard, une autre faute directe a ouvert la porte à Shapovalov, qui l’a brisé avant de gagner les trois parties suivantes.

En deuxième manche, Millman menait 3-1, mais Shapovalov a encore une fois effacé ce retard.

Après la rencontre, le Canadien a mentionné qu’il n’avait pas été inquiet pendant qu’il tirait de l’arrière. « Je savais que si je perdais la première manche, ce serait un long match. Je vais tout donner jusqu’à ce que le dernier point soit joué, a-t-il exprimé. Je suis resté très calme. »

Au deuxième tour, Shapovalov livrera bataille à l’Allemand Maximilian Marterer, 70e mondial. Marterer a facilement battu l’Américain Ryan Harrison 6-1, 6-3, 7-5, mardi.