Les Golden Knights gagnent le premier match de la finale

Las Vegas — Tomas Nosek a dénoué l’impasse à mi-chemin en troisième période et les Golden Knights de Vegas ont vaincu les Capitals de Washington 6-4, lundi soir, lors du premier match de la finale de la Coupe Stanley.

Le défenseur des Golden Knights Shea Theodore a bloqué un dégagement à la ligne bleue adverse et il a réussi à contourner Devante Smith-Pelly avant d’effectuer une incroyable passe transversale à Nosek, qui a battu de vitesse Braden Holtby pour donner les devants 5-4 à sa troupe.

Les Golden Knights ont pris les devants 1-0 et le deuxième affrontement aura lieu mercredi soir, dans leur amphithéâtre du T-Mobile Arena. Les Golden Knights sont devenus la première équipe d’expansion depuis les Blues de St. Louis, lors de la saison 1967-1968, à prendre part à la finale de la LNH à leur première année d’existence.

Nosek a complété la marque dans un filet désert alors qu’il ne restait que trois secondes à écouler. Reilly Smith a récolté un but et une aide alors que William Karlsson, Ryan Reaves et Colin Miller ont aussi enfilé l’aiguille pour les Golden Knights.

Contrairement à ce qu’il a offert comme performance depuis le début des séries, Marc-André Fleury a éprouvé quelques difficultés devant la cage de l’équipe locale, mais il a tout de même signé un cinquième gain de suite grâce à 24 arrêts.

Nicklas Backstom a inscrit un but et il a ajouté une mention d’assistance pour les Capitals, qui ont joué un match en finale de la coupe Stanley pour une première fois depuis 1998. Brett Connolly, Tom Wilson et John Carlson ont également fait bouger les cordages pour les visiteurs.

Même s’il n’a rien eu à se reprocher sur le but vainqueur, Holtby devra se ressaisir lors du prochain duel. Il a amorcé cette finale en cédant cinq fois devant 33 lancers pour les Capitals.