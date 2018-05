L’avance de Simon Yates réduite de moitié

Prato Nevoso — Le Britannique Simon Yates est demeuré en tête du classement général du Tour cycliste d’Italie, mais son avance sur le Néerlandais Tom Dumoulin a été réduite de moitié à l’issue de la 18e étape jeudi. Yates a été largué par ses rivaux lors de l’abrupte ascension de catégorie 1 vers Prato Nevoso et il a terminé la course 28 secondes derrière Dumoulin, le champion en titre. À trois jours de l’arrivée à Rome, Yates conserve une avance de 28 secondes sur le Néerlandais au classement général. Dumoulin s’est classé 13e, en 5 h 6 min 45, à un peu plus de 11 minutes de l’Allemand Maximilian Schachmann, vainqueur de sa première étape depuis le début du Tour.