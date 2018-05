Simon Yates reste en tête du Giro

Rovereto — Simon Yates est demeuré en tête du Tour d’Italie après avoir limité les dégâts sur son plus proche rival, Tom Dumoulin, lors d’un contre-la-montre individuel, mardi. Dumoulin accusait plus de deux minutes de retard sur Yates avant la 16e étape et, comme le contre-la-montre est sa spécialité, il s’agissait de sa meilleure occasion de reprendre le maillot rose au coureur de l’équipe Mitchelton. L’Australien Rohan Dennis a remporté le contre-la-montre de 34 kilomètres disputé entre Trente et Rovereto, devançant Tony Martin de 14 secondes.