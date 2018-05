Françoise Abanda déjà éliminée à Roland-Garros

Photo: Vaughn Ridley / Getty Images / Agence France-Presse

Paris — La Montréalaise Françoise Abanda a laissé filer une avance d’une manche à zéro et a subi l’élimination au premier tour des qualifications en vue des Internationaux de tennis de France mardi. Classée 16e tête de série des qualifications et 125e au monde, Abanda s’est inclinée 6-4, 4-6, 2-6, en 2 heures 18 minutes, face à l’Italienne Martina Trevisan, classée au 185e rang mondial. Chez les hommes, l’Ontarien Peter Polansky, 125e au monde, est venu de l’arrière et a vaincu le Slovaque Norbert Gombos 2-6, 7-6 (3), 6-2. Classé 14e tête de série du volet des qualifications, Polansky jouera son prochain match contre le Serbe Pedja Krstin, 247e joueur mondial. Le Montréalais Félix Auger-Aliassime reprendra le collier mercredi face à l’Espagnol Jaume Munar.