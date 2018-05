Les Islanders embauchent Lou Lamoriello

East Meadow — Les Islanders de New York ont confirmé l’embauche de Lou Lamoriello à titre de président des opérations hockey. La formation de la région new-yorkaise en a fait l’annonce dans un bref communiqué mardi matin. Au passage, la direction de l’équipe a précisé que Lamoriello aura la pleine autorité sur toutes les questions relatives au hockey. La nomination de Lamoriello met en doute l’avenir de Garth Snow, qui détient à l’heure actuelle les fonctions de président et de directeur général, et possiblement, aussi, celui de l’entraîneur-chef Doug Weight. Lamoriello prend en main les rênes d’une formation qui a raté les séries éliminatoires lors de huit des douze dernières saisons, avec Snow en poste à titre de directeur général.