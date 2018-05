Antti Niemi signe un contrat d’un an avec le Canadien

Malgré les déboires de l’équipe, Antti Niemi a suffisamment aimé son expérience à Montréal en 2017-2018 pour vouloir y passer au moins une autre année.

Après avoir relancé sa saison dans l’uniforme du Canadien, le vétéran gardien finlandais a paraphé une entente d’un an avec le Tricolore, mardi.

Niemi, qui aurait pu devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet, touchera un salaire de 950 000 $ US l’an prochain.

Après avoir affiché une moyenne de 6,75 en cinq matchs avec les Penguins de Pittsburgh et les Panthers de la Floride pendant le premier mois de la saison, Niemi a bénéficié d’une troisième chance de faire amende honorable avec la troupe de Claude Julien, à compter de la mi-novembre. Il ne l’a pas loupée.

En 19 sorties avec le Canadien, dont 17 à titre de partant, l’athlète de 34 ans a présenté une fiche de 7-5-4, une moyenne de 2,46 et un taux d’arrêts de, 929. Il a également signé un jeu blanc.

Ce rendement lui a valu d’être nommé à titre de représentant de l’équipe pour l’obtention du trophée Bill-Masterton, un honneur qui vient récompenser l’esprit sportif, la persévérance et le dévouement au hockey.

« La principale raison qui m’a incité à signer avec le Canadien, c’est la façon dont la saison s’est déroulée l’an dernier et comment j’ai pu rebondir, a précisé Niemi lors d’une téléconférence alors qu’il se trouvait à sa résidence de Dallas.

« À cause de la façon dont j’ai joué à Montréal, et parce que je me suis senti très confiant, je ne voyais pas le besoin de changer. Ce n’était pas une question d’aller chercher le plus d’argent [possible] », a ajouté Niemi, qui s’est également dit satisfait d’avoir paraphé un entente d’un an.

Le retour de Niemi tend à indiquer que le jeune Charlie Lindgren amorcera la prochaine saison avec le Rocket de Laval, le club-école du Tricolore dans la Ligue américaine. Toutefois, rien n’est nécessairement coulé dans le béton et un camp d’entraînement peut être le théâtre de rebondissements totalement inattendus.

Quoiqu’il en soit, Niemi a repris un discours qu’il a maintes fois prononcé pendant la dernière saison, lorsque questionné sur une lutte possible avec Lindgren au poste d’adjoint à Carey Price.

« En ce qui a trait avec ce qui va se passer au camp d’entraînement et pendant la saison, je veux faire mon travail du mieux possible jour après jour, me concentrer sur les bonnes choses sans trop penser au résultat. »

En revenant avec le Canadien, Niemi continuera de travailler avec Stéphane Waite avec lequel la complicité semble grande. Par contre, il retrouve aussi une formation qui a connu l’une de ses pires saisons depuis longtemps et qui n’est pas assurée de rebondir en 2018-2019.

À ce sujet, Niemi s’est dit confiant.

« Nous avons connu une saison difficile l’an dernier, mais l’année d’avant, l’équipe avait été bonne. Je pense que nous avons le talent nécessaire. Je crois que nous avons une bonne équipe. »

Originaire de Vantaa, Niemi a disputé 447 matchs dans la LNH avec les Blackhawks de Chicago, les Sharks de San Jose, les Stars de Dallas, les Penguins, les Panthers et le Canadien. Son palmarès s’établit à 234-134-55, avec une moyenne de 2,52 buts et un pourcentage de, 913. Il compte également 36 blanchissages.

Il a remporté la coupe Stanley avec les Blackhawks en 2010.

Jamais repêché, Niemi a été réclamé au ballottage par le Canadien, le 14 novembre dernier.

Le Canadien a également annoncé la nomination de Paul Wilson à titre de vice-président principal, affaires publiques et communications du Groupe CH. Il assumera la gestion de l’ensemble des affaires publiques et des communications de l’entreprise et siégera au sein du comité de direction. Il entrera officiellement en poste le 6 août.